Think Tank Mirrorless Mover 30i - Pewter сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сумка Think Tank Mirrorless Mover 30i - Pewter для фотоаппарата.
Фотосумка вмещающая фотокамеру с 2-4 объективами и планшета. Внешний размер - 28х22,5х14 см. Внутренний размер - 27x20,5x10 см. Отделение для iPad - 25x20,5x2,3 см. Вес - 0,45 кг.
Сумка имеет привлекательный дизайн и обеспечивает высокий уровень защиты вашей фотокамере. Она изготовлена из баллистического полиэстера 1680D.
Откидной клапан закрывает отсек для мелких аксессуаров. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Размеры аксессуара позволяют носить с собой не только необходимое фотоборудование, в ней также найдется место для планшета и всевозможных мелочей.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными дивайдерами, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования.
Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, через плечо или на брючном ремне.
Комплектуется чехлом от дождя.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
