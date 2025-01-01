Cullmann CROSS PodBag 300 сумка для штатива

Артикул: OLE-1402

Cullmann CROSS PodBag 300 – компактная сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из высококачественного износостойкого материала с ударопрочными прокладками. Во внутренний карман можно разместить необходимые аксессуары. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Предлагается использовать с любыми штативами и стойками, подходящими по размерам. Размеры, мм – 110х110х660. Вес, г – 350.