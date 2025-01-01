Cullmann CROSS PodBag 300 сумка для штатива

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS PodBag 300 – компактная сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из высококачественного износостойкого материала с ударопрочными прокладками. Во внутренний карман можно разместить необходимые аксессуары. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Предлагается использовать с любыми штативами и стойками, подходящими по размерам. Размеры, мм – 110х110х660. Вес, г – 350.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Manfrotto MK290LTA3-V Light – модель относится к обновленной версии компактных штативов 290 серии модификации Light.
В сложенном виде длина составляет 60 см. Вес изделия – 1,8 кг. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг. Оснащена центральной колонной и новой видеоголовой с 501 съемной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Плавное движение обеспечивает гидравлический картридж. Цвет – черный.
Работай с цветом без бликов
Wansen