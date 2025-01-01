Rekam 10-FP1002B трехсекционная студийная стойка с воздушным амортизатором и AU-1 адаптер 101–260 см

Артикул: DAN-0329

Rekam 10-FP1002B – трехсекционная стойка, которая используется для работы в студии. Максимальная высота – 260 см, минимальная – 101 см. Стойка оснащена воздушным адаптером, что значительно упрощает эксплуатацию приспособления и делает ее максимально комфортной.