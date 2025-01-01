images
Rekam 10-f010b студийная стойка

Rekam 10-f010b студийная стойка

Rekam
Артикул: NVF-2976

Rekam 10-f010b – четырехсекционная студийная стойка с универсальным адаптером AU-1 для установки студийных осветителей и других аксессуаров и осветительного оборудования. Высота 73-238 см.

Описание

Цвет стойки – черный. Это минимизирует нежелательные блики от осветительных приборов в студии. Особенностью конструкции стойки является т.н. система auto open legs, позволяющая в максимально короткое время установить стойку на выбранную поверхность.

