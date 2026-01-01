Kupo 163MB Steadycam Stand стальная стойка до 203 см
Kupo
Артикул: DAN-6609

Двухсекционная стойка Kupo 163MB KUPO Steadycam Stand предназначена для установки тяжелого оборудования.

Материал изготовления - сталь. Рабочая высота может варьироваться от 132,4 до 203,4 см. Одна из ножек предназначена для выравнивания положения на неровных поверхностях. Приемное крепление Baby pin (16 мм). В сложенном состоянии - 125,3 см, минимальная высота - 132,4 см, максимальная высота - 203,4 см. Вес - 20,2 кг.

Описание

Характеристики:

  • 1 колено, 2 секции
  • диаметр секций - 40, 45 мм
  • диаметр ножек - 25х25 мм
  • съемная колонна (длина 94,6 - 165,7 см, вес 3,9 кг)
  • в сложенном состоянии - 125,3 см
  • минимальная высота - 132,4 см
  • максимальная высота - 203,4 см
  • диаметр основания - 132 см
  • максимальная нагрузка - 36 кг
  • вес - 20,2 кг

Для стойки подходят колеса KC215S, KC100M, которые следует приобрести отдельно.

Комплектация

  • Стойка Kupo 163MB - 1 шт.

