FST LS-480 стойка
FST
Артикул: MTG-1768

FST LS-480 стойка. 

Профессиональная  стальная студийная стойка. Специально разработана для установки тяжелого осветительного оборудования. Максимальная рабочая высота -  480см. Максимальная нагрузка до 40 кг. Встроенный шпигот 5/8". 

Описание

Характеристики:

  • Материал :  сталь
  • Количество секций  :  4
  • Максимальная рабочая высота, см :  480
  • Минимальная рабочая высота,  см :  168
  • Длина в сложенном состоянии, см  :  148
  • Диаметр секций,мм   :   48-42-35-30
  • Амортизаторы :    да, воздушные
  • Максимальная нагрузка :   40 кг.
  • Вес, кг   :    15 кг
  • Крепление :  встроенный  шпигот 5/8"  , разъем 5/8" ,  разъем 9/8"

Видео

Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
