FST LS-480 стойка. 

Профессиональная стальная студийная стойка. Специально разработана для установки тяжелого осветительного оборудования. Максимальная рабочая высота - 480см. Максимальная нагрузка до 40 кг. Встроенный шпигот 5/8".

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter