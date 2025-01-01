images
Avenger A0030CS стойка для оборудования

Avenger A0030CS стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0427

Avenger A0030CS – стальная стойка серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 300 см, минимальная – 113. Длина в сложенном состоянии – 100 см. Вес – 6 кг. Диаметр основания – 100 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 300
  • минимальная высота, см – 113
  • длина в сложенном состоянии, см – 100
  • диаметр основания, см – 100 
  • вес, кг – 6
  • материал – сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 10
 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера