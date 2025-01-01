images
Avenger B6030CS стойка для оборудования с редуктором

Avenger
Артикул: OLE-0444

Avenger B6030CS – стальная трехсекционная стойка серебристого цвета с редуктором.

Подходит для установки студийного оборудования весом до 30 кг. Максимальная высота – 296 см, минимальная – 153. Вес – 17,8 кг. 

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота стойки, см – 296
  • минимальная высота стойки, см – 153
  • вес, кг – 17,8
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 30

Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Эллиотт Эрвитт
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Основы съемки замедленного видео
