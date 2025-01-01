images
Avenger A5043 Roller стойка на колесах

Avenger
Артикул: OLE-0443

Avenger A5043 Roller – стальная хромированная четырехсекционная стойка серебристого цвета на колесиках с тормозным механизмом.

Подходит для установки студийного оборудования весом до 12 кг. Максимальная высота – 430 см, минимальная – 146. Вес – 6,9 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота стойки, см – 430
  • минимальная высота стойки, см – 146
  • вес, кг – 6,9
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 12

