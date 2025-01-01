Avenger A5029 Roller стойка на колесах

Подходит для установки студийного оборудования весом до 12 кг. Максимальная высота – 290 см, минимальная – 125. Вес – 6,4 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.

Avenger A5029 Roller – стальная хромированная трехсекционная стойка серебристого цвета на колесиках с тормозным механизмом.

