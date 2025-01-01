images
Avenger A5029 Roller стойка на колесах

Avenger
Артикул: OLE-0440

Avenger A5029 Roller – стальная хромированная трехсекционная стойка серебристого цвета на колесиках с тормозным механизмом.

Подходит для установки студийного оборудования весом до 12 кг. Максимальная высота – 290 см, минимальная – 125. Вес – 6,4 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота стойки, см – 290
  • минимальная высота стойки, см – 125
  • вес, кг – 6,4
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 12

С этим товаром покупают

Avenger D500 держатель
Арт. OLE-0452
Avenger D500 держатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D500 – держатель-зажим серебристого цвета с удлинительной штангой 20 дюймов (510 мм) в комплекте. Штанга дает дополнительную подъемную силу, также может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок Гобо или рефлектора.

11 090 ₽
В корзину

