Avenger A1035CS стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0438

Avenger A1035CS – стальная хромированная трехсекционная стойка серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 40 кг.

Максимальная высота – 350 см, минимальная – 168. Вес – 12 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 350
  • минимальная высота, см – 168
  • вес, кг – 12
  • материал – хромированная сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 40

