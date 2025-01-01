images
Avenger A0045CS стойка для оборудования

Avenger
Артикул: OLE-0430

Avenger A0045CS – усиленная стальная стойка серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 25 кг.

Максимальная высота – 450 см, минимальная – 154. Длина в сложенном состоянии – 136 см. Вес – 8 кг. Диаметр основания – 114 см.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 450
  • минимальная высота, см – 154
  • длина в сложенном виде, см – 136
  • диаметр основания, см – 114
  • вес, кг – 8
  • материал – сталь
  • максимальная нагрузка, кг – 25

Видео

Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Distorting Grid
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
