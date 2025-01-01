images
Godox DT-BA01 кронштейн настольный
Артикул: OLE-1956

Godox DT-BA01 кронштейн настольный

Металлический настольный кронштейн со струбциной для фиксации светодиодного осветителя LC30D на высоту от 9 до 74 см. Струбцина позволяет закреплять конструкцию на плоских поверхностях шириной до 50 мм ( столы, полки и другие поверхности). 

Характеристики:

Длина в сложенном состоянии ок.40см
Ширина зажима струбцины 50 мм
Высота установки осветителя 9–74 см
Адаптер Винт с резьбой 1/4''
Вес кронштейна 740 г

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
