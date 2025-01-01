Артикул: OLE-1956

Godox DT-BA01 кронштейн настольный

Металлический настольный кронштейн со струбциной для фиксации светодиодного осветителя LC30D на высоту от 9 до 74 см. Струбцина позволяет закреплять конструкцию на плоских поверхностях шириной до 50 мм ( столы, полки и другие поверхности).