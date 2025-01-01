Avenger D420 зажим

Avenger D420 – двойной зажим с надежным замком и точным управлением. Подходит для крепления на стойку зонтов, флагов, студийных адаптеров, журавлей и масок Гобо.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter