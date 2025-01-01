Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sekonic RT-32CTL – радиомодуль для флешметров Sekonic серий L-358 и L-758.
Подключив модуль во флешметр, вы превращаете его в радиопередатчик, совместимый с системой PocketWizard. В такой комбинации вы можете измерить освещенность в любой точке съемочной площадки, не заботясь о том, хватит ли длины синхрокабеля.
Радиомодуль универсален и полностью совместим со всеми радиосинхронизаторами PocketWizard, работающими на стандартных и ControlTL® каналах. Он совместим с радиочастотами FCC (США) и CE (Европа).
Список обновлений, необходимых для совместимости ControlTL с RT-32CTL:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen