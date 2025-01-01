images
Sekonic RT-32CTL радиомодуль

Sekonic
Артикул: NVF-7015

Sekonic RT-32CTL – радиомодуль для флешметров Sekonic серий L-358 и L-758. 

Описание

Подключив модуль во флешметр, вы превращаете его в радиопередатчик, совместимый с системой PocketWizard. В такой комбинации вы можете измерить освещенность в любой точке съемочной площадки, не заботясь о том, хватит ли длины синхрокабеля. 

Радиомодуль универсален и полностью совместим со всеми радиосинхронизаторами PocketWizard, работающими на стандартных и ControlTL® каналах. Он совместим с радиочастотами FCC (США) и CE (Европа).

Список обновлений, необходимых для совместимости ControlTL с RT-32CTL:

  • PowerST4 - версия прошивки 5.100 или более поздняя
  • PowerMC2 - версия прошивки 2.200 или более поздняя
  • FlexTT5® для Canon - версия прошивки 6.100 или более поздняя
  • FlexTT5® для Nikon - версия прошивки 3.100 или более поздняя

Ошибка

