Sekonic L-398A экспонометр
Sekonic L-398A экспонометр

Sekonic L-398A экспонометр

Sekonic
Артикул: NVF-7019

Sekonic L-398A – надежный, компактный и легкий экспонометр прост в обращении и не нуждается в замене батарей. Имеет аналоговые шкалу и стрелку, обеспечивающие считывание результатов измерений полного спектра параметров экспозиции для фото- и киносъемки.

Описание

Измерение падающего света для объемных объектов осуществляется по углу 180 градусов с помощью полусферического рассеивателя (Lumisphere). Для определения контраста по светам и теням, измерения освещенности плоских объектов (например, картин или фонов), а также для работы на открытом воздухе или в студии используется плоский матовый рассеиватель (Lumidisc). Благодаря поворотной голове Sekonic L-398A позволяет проводить непрерывные измерения освещенности, перемещаясь по съемочной площадке.

Данный экспонометр – идеально подойдет для начинающих фотографов или послужит запасным вариантом для профессионалов фото- и киносъемки.

С этим товаром покупают

Foma Fomapan пленка 100/135-36
Арт. DAN-4262
Foma Fomapan пленка 100/135-36
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.


690 ₽
Foma Fomapan пленка 200/120
Арт. DAN-4267
Foma Fomapan пленка 200/120
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 200/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.

710 ₽
Foma Fomapan пленка 400/120
Арт. DAN-4272
Foma Fomapan пленка 400/120
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 400/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.


750 ₽
