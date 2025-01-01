Sekonic L-398A экспонометр

Описание

Измерение падающего света для объемных объектов осуществляется по углу 180 градусов с помощью полусферического рассеивателя (Lumisphere). Для определения контраста по светам и теням, измерения освещенности плоских объектов (например, картин или фонов), а также для работы на открытом воздухе или в студии используется плоский матовый рассеиватель (Lumidisc). Благодаря поворотной голове Sekonic L-398A позволяет проводить непрерывные измерения освещенности, перемещаясь по съемочной площадке.

Данный экспонометр – идеально подойдет для начинающих фотографов или послужит запасным вариантом для профессионалов фото- и киносъемки.