Sekonic L-398A экспонометр

Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Sekonic L-398A – надежный, компактный и легкий экспонометр прост в обращении и не нуждается в замене батарей. Имеет аналоговые шкалу и стрелку, обеспечивающие считывание результатов измерений полного спектра параметров экспозиции для фото- и киносъемки.
Измерение падающего света для объемных объектов осуществляется по углу 180 градусов с помощью полусферического рассеивателя (Lumisphere). Для определения контраста по светам и теням, измерения освещенности плоских объектов (например, картин или фонов), а также для работы на открытом воздухе или в студии используется плоский матовый рассеиватель (Lumidisc). Благодаря поворотной голове Sekonic L-398A позволяет проводить непрерывные измерения освещенности, перемещаясь по съемочной площадке.
Данный экспонометр – идеально подойдет для начинающих фотографов или послужит запасным вариантом для профессионалов фото- и киносъемки.
Фотопленка Foma Fomapan 200/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
Фотопленка Foma Fomapan 400/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
