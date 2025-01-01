Polaris 5 (Dual 5) флэшметр

images
Polaris 5 (Dual 5) – цифровой флэшметр со встроенной пятиградусной спот-насадкой.

Описание

Многофункциональный цифровой флэшметр также имеет возможность замера постоянного и импульсного света. Широкий и яркий видоискатель облегчает наведение на объект съемки. Жидкокристаллический дисплей автоматически включается при недостатке освещения.

Флэшметр прост в управлении, все операции легко осуществляются с помощью клавиш. Автоматически отключается через 5 минут с целью экономии питания.

Характеристики:

  • режимы замера – постоянный, импульсный, импульсный с синхрокабелем
  • линза датчика – f:20 мм
  • замер чувствительности фотоматериала, ISO – от 3 до 8000
  • определение мультиэкспозиции – от 2 до 9 вспышек
  • источник питания – батарея АА 1,5 V
  • возможность изменения значения выдержки
    • при постоянном свете – от 60 до 1/8000 с
    • при импульсном свете – от 1 до 1/500 с

 

