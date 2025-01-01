Polaris 5 (Dual 5) флэшметр

Описание

Многофункциональный цифровой флэшметр также имеет возможность замера постоянного и импульсного света. Широкий и яркий видоискатель облегчает наведение на объект съемки. Жидкокристаллический дисплей автоматически включается при недостатке освещения.

Флэшметр прост в управлении, все операции легко осуществляются с помощью клавиш. Автоматически отключается через 5 минут с целью экономии питания.

Характеристики: