Sekonic C-7000 спектрометр
Sekonic
Артикул: NVF-7018

Sekonic C-7000 – портативный ручной спектрометр, разработанный специально для профессионального использования. Прибор оборудован линейным CMOS датчиком и специализированное программное обеспечение благодаря чему измеряет характеристики света от любого источника (светодиодного, галогенного, флуоресцентного, естественного и импульсного) с необыкновенной точностью и наглядностью.

Описание

Режимы измерения/отображения информации на экране:                                

  • текст (К, ⊿uv, lx, fc, Ra, R1-R15) – да
  • текст (Индекс LB/CC, LB/CClf, LB/CCcf) – нет
  • текст (XYZ, xyz, u'v', λd, λp, Pe) – да
  • индекс цветопередачи CRI – да
  • график распределения спектра – да
  • CIE E1931(CIE1964) – да
  • CIE E1976 – да
  • сравнение нескольких источников света – нет
  • световые фильтры – нет
  • фотофильтры – нет
  • компенсация баланса белого – нет
  • вывод данных при помощи ПО – да
  • значений в памяти – 999
  • радио-запуск вспышек – нет
  • выбор угла поля зрения, град. – 2 или 10
  • выбор экспозиции в режиме измерения внешнего освещения – да
  • вывод при помощи ПО результатов измерений длины волны с интервалом 1 нм в формате CSV – да
  • размеры (без учета измеряющей головки), мм – 73x183x27
  • цветной сенсорный экран – 4,3''

Видео

Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
