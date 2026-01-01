Sekonic C-7000 спектрометр

Артикул: NVF-7018

Sekonic C-7000 – портативный ручной спектрометр, разработанный специально для профессионального использования. Прибор оборудован линейным CMOS датчиком и специализированное программное обеспечение благодаря чему измеряет характеристики света от любого источника (светодиодного, галогенного, флуоресцентного, естественного и импульсного) с необыкновенной точностью и наглядностью.