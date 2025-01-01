images
LENSPEN PPD-1 карандаш для очистки оптики PilotPro
Lenspen
Артикул: OLE-1987

Карандаш с запатентованным сухим углеродным составом для очистки объективов цифровых фотокамер, видеокамер, линз биноклей, прицелов, а также для очистки их видоискателей и окуляров (диаметром от 7 мм). Завинчивающий колпачок защищает наконечник, одновремено пополняя чистящим составом. Оснащен выдвигающейся кисточкой. 

Описание

Безопасен для всех типов оптических линз и покрытий.

Не использовать на влажных поверхностях! Не трогать чистящий наконечник руками!

Характеристики:

  • Ресурс  - до 500 использований
  • Диаметр чистящей головки 7 мм
  • Срок годности не ограничен

