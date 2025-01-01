images
images
images
LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean
LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean
LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean

LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean

Lenspen
Артикул: OLE-1986

LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean

Устройстве в виде щипчиков с запатентованным сухим углеродным составом для очистки линз очков. Защитный колпачок защищает чистящие подушечки, одновремено пополняя чистящим составом. С обратной стороны рсположена специальная выдвижная кисточка для смахивания пыли.

Описание

Безопасен для всех типов оптических линз и покрытий.

Не использовать на влажных поверхностях! Не трогать чистящие подушечки руками!

Характеристики:

  • Ресурс  - до 500 использований
  • Срок годности не ограничен

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера