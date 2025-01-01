Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
LENSPEN PEEPS-1 устройство для чистки очков Peeps by CarbonKlean
Устройстве в виде щипчиков с запатентованным сухим углеродным составом для очистки линз очков. Защитный колпачок защищает чистящие подушечки, одновремено пополняя чистящим составом. С обратной стороны рсположена специальная выдвижная кисточка для смахивания пыли.
Безопасен для всех типов оптических линз и покрытий.
Не использовать на влажных поверхностях! Не трогать чистящие подушечки руками!
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen