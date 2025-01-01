Артикул: OLE-1985

LENSPEN MP-2 карандаш для очистки оптики MiniPro

Карандаш с запатентованным сухим углеродным составом для очистки объективов цифровых фотокамер, видеокамер, линз биноклей, прицелов, а также для очистки их видоискателей и окуляров. Завинчивающий колпачок защищает наконечник, одновремено пополняя чистящим составом. Оснащен выдвигающейся кисточкой.