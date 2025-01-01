images
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат черный
Sony
Артикул: MTG-1607

Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат черный.

Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1.

Описание

ZV-E10 обладает также другими функциями и элементами управления, которые по достоинству оценят видеоблогеры. Например, новая кнопка выбора режимов в верхней части камеры позволяет переключаться между режимами фотосъемки / видеосъемки / замедленной и ускоренной съемки одним касанием.

Новая камера также поддерживает передовые функции видеосъемки, такие как запись 4K (QFHD: 3840 x 2160) и замедленная съемка с высоким разрешением (FHD 120p). Электронная стабилизация изображения в активном режимеv обеспечивает четкую картинку даже в движении (например, когда вы идете) и при съемке с рук. Передовая технология автофокусировки обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта съемки. Кроме того, камера способна записывать звук высокого качества.

При съемке в меняющихся условиях освещения камера ZV-E10 автоматически корректирует экспозицию с помощью фирменного алгоритма автоэкспозиции с приоритетом по лицу, который гарантирует, что лицо человека не будет «провалено» в тенях или, наоборот, пересвечено. Камера распознает лицо человека и настраивает экспозицию так, чтобы лицо отображалось с оптимальной яркостью даже при съемке селфи в условиях постоянно меняющегося уровня освещенности и даже когда человек ненадолго отворачивается от камеры. Новая камера также унаследовала передовые технологии цветовоспроизведения от популярной модели ZV-1. Они оптимизируют отображение тонов кожи как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.

ZV-E10 можно также использовать как высококачественную веб-камеру или камеру для прямых трансляций. Для этого ее нужно подключить к ПК или смартфонуxviii. Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. При проведении прямых трансляций или во время видеозвонков обеспечиваются превосходное качество изображения и кристально четкий звук, а также поддерживаются функции автоэкспозиции с приоритетом по лицу и смягчения кожи. ZV-E10 поддерживает стандарты, используемые для USB-камер, такие как UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class). Камеру можно подключить к источнику питания с помощью кабеля USB, чтобы вести прямую трансляцию в течение более продолжительного времени. Для удобства пользователи могут назначить эту функцию специальной кнопке, чтобы можно было мгновенно запускать трансляцию.

С помощью приложения Sony Imaging Edge Mobilexix пользователи могут передавать выбранные изображения и видеофайлы на мобильное устройство по беспроводной сети Wi-Fi. Можно также передавать файлы RAW. После подключения приложения Imaging Edge Mobile данные о расположении файлов могут быть извлечены из мобильного устройства и записаны. Передавать файлы можно с карты SD камеры на смартфон (мобильное устройство) через Bluetooth, даже если камера выключена.

Характеристики: 

  • Разрешение матрицы, Мпикс  25
  • Физический размер матрицы  24.2
  • Тип матрицы  CMOS
  • Максимальное разрешение   6000х4000
  • Чувствительность  100-32000
  • Объектив в комплекте  да
  • Наличие объектива kit (в комплекте)
  • Поддержка сменных объективов  Sony E
  • Минимальное фокусное расстояние, мм  16
  • Максимальное фокусное расстояние, мм  50
  • Выдержка максимальная, с   30
  • Выдержка минимальная, с  1/4000
  • Экспокоррекция   +/- 5 EV
  • Шаг экспокоррекции  1/3 ступени
  • Баланс белого  авто, с брекетингом, ручной установкой
  • Поддержка HDMI  Есть
  • Оптический Zoom  3
  • Видоискатель  Есть 
  • Тип видоискателя  электронный 
  • ЖК-экран, дюймов  3
  • Разрешение ЖК-экрана, px  921000
  • ЖК-экран  Есть
  • Использование экрана в качестве видоискателя  Есть
  • Тип карт памяти  SD, SDHC, SDXC
  • Форматы изображения  JPEG, RAW
  • Интерфейсы  NFC, аудио, Wi-Fi, USB Type-C, HDMI, Bluetooth
  • Наличие Wi-Fi  Есть
  • Запись видео  Есть
  • Формат записи видео  XAVC S
  • Максимальное разрешение роликов  4K
  • Максимальная частота кадров видеоролика  120
  • Размер  115х64х45 мм
  • Вес, г  343.

Комплектация

  • объектив
  • аккумуляторная батарея
  • кабель питания
  • инструкция
  • фотоаппарат

