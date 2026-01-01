Sony Alpha A7С Кit 28-60mm F4-5.6 фотоаппарат серебро. 

Основой фотоаппарата стала полнокадровая CMOS-матрица с кроп-фактором, равным 1. Разрешение матрицы 24.2 Мп позволит делать высококачественные фотографии с высокой степенью детализации и точной цветопередачей. За обработку кадров отвечает производительный процессор, дополняющий техническую конфигурацию.

Камера охватывает большой диапазон значений светочувствительности — от 100 до 51200 ISO. Эти параметры позволяют ей эффективно работать с имеющимся светом, обеспечивая детализацию темных и светлых участков кадра. Шумов и других оптических дефектов не будет даже при съемке в слабом свете.

Камера использует современную систему фокусировки, имеющую множество точек отслеживания по всей площади кадра. Фокус работает быстро и точно, обеспечивая четкость снимаемых объектов даже на границе кадра. Преимущества внедренного автофокуса дополняет поддержка функции фокусировки по глазам, которая работает даже при изменении ориентации камеры.

Превосходная запись видео в 4K. Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.



Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.

Открытый по бокам ЖК-монитор упрощает процесс ведения видеоблогов, дополнительная рукоятка и микрофон идеально подходят для беспроводной съемки видеоблогов, а цифровой микрофон обеспечивает невероятно четкий звук. Также поддерживается такой популярный сейчас вертикальный формат видео: метаданные позволяют проигрывать и редактировать снятый таким образом видеоматериал в вертикальном положении, не переворачивая его.

Хранить, просматривать и делиться фото и видео можно, напрямую передав их на смартфон или планшет по Wi-Fi®-соединению (2,4 ГГц или 5 ГГц). Передача в одно касание действует для определенных устройств, для остальных — через QR-коды.

