Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро
Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро

Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро

Sony
Артикул: MTG-1604

Sony Alpha A7С Body фотоаппарат серебро. 

Небольшие размеры и легкость гармонично сочетаются с большим функционалом, высокой производительностью и возможностями профессиональной техники. Этот аппарат станет универсальным инструментом для съемки в разных жанрах. Благодаря полнокадровой матрице можно создавать великолепные снимки, которые раньше не удавалось сделать на камеру такого формата. Матрица камеры α7C в два раза больше тех, что установлены в камерах APS-C такого же размера, и в 30 раз больше матриц смартфонов. Это обеспечивает превосходные и детализированные изображения.

Описание

Основой фотоаппарата стала полнокадровая CMOS-матрица с кроп-фактором, равным 1. Разрешение матрицы 24.2 Мп позволит делать высококачественные фотографии с высокой степенью детализации и точной цветопередачей. За обработку кадров отвечает производительный процессор, дополняющий техническую конфигурацию.

Камера охватывает большой диапазон значений светочувствительности — от 100 до 51200 ISO. Эти параметры позволяют ей эффективно работать с имеющимся светом, обеспечивая детализацию темных и светлых участков кадра. Шумов и других оптических дефектов не будет даже при съемке в слабом свете.

Камера использует современную систему фокусировки, имеющую множество точек отслеживания по всей площади кадра. Фокус работает быстро и точно, обеспечивая четкость снимаемых объектов даже на границе кадра. Преимущества внедренного автофокуса дополняет поддержка функции фокусировки по глазам, которая работает даже при изменении ориентации камеры.

Превосходная запись видео в 4K. Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.

Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.

Открытый по бокам ЖК-монитор упрощает процесс ведения видеоблогов, дополнительная рукоятка и микрофон идеально подходят для беспроводной съемки видеоблогов, а цифровой микрофон обеспечивает невероятно четкий звук. Также поддерживается такой популярный сейчас вертикальный формат видео: метаданные позволяют проигрывать и редактировать снятый таким образом видеоматериал в вертикальном положении, не переворачивая его.

Хранить, просматривать и делиться фото и видео можно, напрямую передав их на смартфон или планшет по Wi-Fi®-соединению (2,4 ГГц или 5 ГГц). Передача в одно касание действует для определенных устройств, для остальных — через QR-коды.

Характеристики:

  • Разрешение матрицы, Мпикс 24.2
  • Полнокадровая матрица Есть
  • Физический размер матрицы 35.9 x 24 мм
  • Тип матрицы CMOS
  • Максимальное разрешение 6000 x 4000
  • Чувствительность 100 - 51200 ISO, Auto ISO
  • Поддержка сменных объективов Sony E
  • Формат кадра 16:9, 3:2
  • Скорость съемки, кадров в сек 4
  • Время работы таймера 2, 10
  • Наличие таймера Есть
  • Способ фокусировки по лицу, ручной
  • Подсветка автофокуса Есть
  • Выдержка максимальная, с 30
  • Выдержка минимальная, с 1/8000
  • Экспокоррекция +/- 5 EV
  • Шаг экспокоррекции 1/3 ступени
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы Есть
  • Замер экспозиции центровзвешенный, мультизонный, точечный
  • Баланс белого авто, с брекетингом, ручной установкой
  • Поддержка HDMI Есть
  • Цифровой Zoom 4
  • Видоискатель Есть
  • Тип видоискателя электронный
  • ЖК-экран, дюймов 3
  • Разрешение ЖК-экрана, px 921600
  • ЖК-экран Сенсорный, Есть, Поворотный
  • Использование экрана в качестве видоискателя Есть
  • Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
  • Форматы изображения JPEG, RAW
  • Интерфейсы USB, HDMI, аудио, Bluetooth, NFC
  • Наличие Wi-Fi Есть
  • Запись видео Есть
  • Формат записи видео MP4, AVCHD
  • Видеокодеки MPEG4, H.264, AVC
  • Максимальное разрешение роликов 4K
  • Максимальная частота кадров видеоролика 30
  • Емкость аккумулятора 1080 мАч
  • Размер 124x71x60 мм
  • Вес, г 509. 

Комплектация

  • камера
  • аккумуляторная батарея
  • зарядное устройство
  • ремень
  • крышка камеры
  • кабель питания
  • переходник на европейскую розетку

