Артикул: OLE-1913

Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера

Компактная цифровая фотокамера темно-серого цвета с разрешением 16 мегапикселей и поддержкой карт памяти до 32 Гб. Цветной TFT ЖК-дисплей размером 2,4 дюйма. Запись видеофайлов M-JPEG со звуком, AVI, фото - JPEG. Корпус камеры легко умещается на ладони. Работает от 3 батареек ААА.