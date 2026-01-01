Fujifilm X-S10 Body фотоаппарат. 

Описание

Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.

Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.

2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV, с поддержкой функции следящего АФ.

Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.

Высокоскоростная серийная съемка без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.

Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.

Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost)*5: с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.

Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.

Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.

Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.

Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO.

Характеристики: