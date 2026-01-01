images
images
images
images
images
images
Fujifilm X-S10 Body фотоаппарат
Артикул: MTG-1540

Fujifilm X-S10 Body фотоаппарат. 

Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS).

X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.

Описание

Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.

Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.

2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV, с поддержкой функции следящего АФ.

Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.

Высокоскоростная серийная съемка без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.

Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.

Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost)*5: с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.

Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.

Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.

Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.

Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO.

Характеристики:

  • Стабилизатор изображения: в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 6 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
  • Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
  • Число эффективных пикселей: 26 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2Светочувствительность: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)Тип процессора: X-Processor 4
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый с потерями, сжатый без потерь, несжатый)
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 30 кадров/с (кроп 1.25х), 20 кадров/с (32 снимка в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveViewЦветовое пространство: sRGB, Adobe RGBАвтоспуск: 2, 10 с.
  • Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
  • Одновременная съемка фото и видео: нетИнтервальная съемка: есть, встроенный интервалометр (время начала, число снимков, интервал)
  • Видеосъемка: DCI или UHD 4K 30p (со всей ширины сенсора), Full HD 60р (без кропа), 120р / 240р (кроп 1.29), F-Log на карту памяти (8 бит 4:2:0), вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2
  • Разрешение видеозаписи: DCI 4K 4096 х 2160, UHD 4K 3840 x 2160, Full HD: 2048 х 1080 или 1920 х 1080
  • Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Продолжительность видео: 4К 30р, Full HD 60р: 30 мин., Full HD 120p до 6 мин.; 240р: до 3 мин.
  • Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
  • Средний битрейт: 4К: 100 или 200 Мбит/с; Full HD: 50 / 100 / 200 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 30 с.
  • Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенныйПриоритет выдержки: естьПриоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
  • Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз: 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C), фокус по лицам, фокус по глазам (фото и видео)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
  • Видоискатель и дисплей
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, откидной, сенсорный
  • Видоискатель: электронный, XGA OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 100 Гц
  • Диоптрийная коррекция: есть
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen1 (Type C)
  • Видео выход: HDMI micro DРазъемы: 3.5 мм стерео (для микрофона или пульта ДУ), наушники: через USB-C порт (адаптер в комплекте)
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 4.2, 2.4 ГГц
  • Питание: литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 325 кадров по стандарту CIPA или 45 минут видео; зарядка и/или постоянное питание от USB
  • Вес: 465 г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 126 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм

Комплектация

  • батарея NP-W126S
  • USB кабель
  • ремень
  • адаптер для наушников (3.5 мм - Type-C)
  • крышка байонета
  • руководство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера