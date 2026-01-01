Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 58 мм поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC, диаметр - 58 мм.
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR серии FUSION ANTISTATIC имеет ряд неоспоримых преимуществ. Фильтр не только создает поляризационный эффект, но и имеет антистатическое покрытие для защиты от пыли. Диаметр фильтра - 58 мм.
Фильтры серии FUSION производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональных фотографов. Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя при этом на цветовой баланс.
Фильтр имеет девять слоев антибликового просветления с обеих сторон, антистатическое, водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения и специальное покрытие, устойчивое к царапинам.
Сверхтонкая прочная оправа, изготовленная по технологии сборки прессинговым методом, идеально подойдет для широкоугольных объективов.
