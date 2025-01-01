Halo FX 77мм фильтр

Артикул: OLE-2251

Художественный универсальный фильтр диаметром 77 мм для создания эффекта круга с искажением пространства вокруг объекта съемки. Совместим со всеми марками фото и видеотехники. Можно накрутить на объектив либо держать в руках. В комплекте чехол для хранения.