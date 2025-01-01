images
Falcon Eyes FGA-K8 комплект насадок для накамерных вспышек

Falcon Eyes FGA-K8 комплект насадок для накамерных вспышек

Falcon Eyes
Falcon Eyes FGA-K8 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Посадочный размер 78х50 мм, в комплекте: портретная тарелка, коническая насадка, сфера, сотовая насадка с ячейками размером 2, 3, 4 мм, цветные фильтры.

Описание

Использование комплекта максимально приближает работу с накамерными фотовспышками к творческой работе в фотостудии. Для крепления необходимо приобретение специального адаптера, подходящего к конкретной фотовспышке.

Сотовые насадки диаметром 10 см при 25 град. предназначены для получения направленного светового пучка с помощью вспышки. Позволяют создать интересные эффекты на фотографиях. Входящий в комплект мини-софтбокс используется для смягчения теней, рассеивания светового потока и устранения эффекта красных глаз. Вспышка с софтбоксом дает гораздо более ровный световой поток, улучшает равномерность освещения, особенно с близкого расстояния.

Комплектация

  • Мини-рефлектор портретная тарелка, 17 см – 1 шт.
  • Сотовая насадка, 10 см – 1 шт.
  • Коническая насадка (снут) – 1 шт.
  • Рассеиватель сферический, 15 см – 1 шт.
  • Шторки.
  • Мини-софтбокс.
  • Цветные рассеиватели для софтбокса – зеленый, фиолетовый, желтый, синий, оранжевый, красный.

