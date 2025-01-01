Falcon Eyes FGA-K8 комплект насадок для накамерных вспышек

Описание

Использование комплекта максимально приближает работу с накамерными фотовспышками к творческой работе в фотостудии. Для крепления необходимо приобретение специального адаптера, подходящего к конкретной фотовспышке.

Сотовые насадки диаметром 10 см при 25 град. предназначены для получения направленного светового пучка с помощью вспышки. Позволяют создать интересные эффекты на фотографиях. Входящий в комплект мини-софтбокс используется для смягчения теней, рассеивания светового потока и устранения эффекта красных глаз. Вспышка с софтбоксом дает гораздо более ровный световой поток, улучшает равномерность освещения, особенно с близкого расстояния.