MagMod MagBounce отражатель для вспышки

Отражатель MagMod MagBounce, для вспышки.
Отражатель выполнен из цельного куска белого силикона. В отличие от пластика, его невозможно сломать при ударе. Более того, он сам сможет защитить вспышку, если она вдруг упадет вниз головой. При этом отражаетль легко складывается, а в разложенном положении сохраняет свою форму.
MagBounce по работе можно сравнить с отражающим зонтом. При соблюдении некоторого расстояния (около 2-3 метров) этот отражатель собирает свет от вспышки в широкий поток, который отлично подойдет для портретов в полный рост, групповых портретов, а также для подсветки заднего плана. При этом MagBounce гораздо меньше зонта или софтбокса, значительно комфортнее для работы при съемке мероприятий.
Отражатель MagBounce может устанавливаться как в обычном положении, так и поперек вспышки, что пригодится при съемке с портретной ориентацией камеры (если вспышка установлена в башмак).
