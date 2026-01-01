MagMod MagBounce отражатель для вспышки

Описание

MagBounce по работе можно сравнить с отражающим зонтом. При соблюдении некоторого расстояния (около 2-3 метров) этот отражатель собирает свет от вспышки в широкий поток, который отлично подойдет для портретов в полный рост, групповых портретов, а также для подсветки заднего плана. При этом MagBounce гораздо меньше зонта или софтбокса, значительно комфортнее для работы при съемке мероприятий.

Отражатель MagBounce может устанавливаться как в обычном положении, так и поперек вспышки, что пригодится при съемке с портретной ориентацией камеры (если вспышка установлена в башмак).