images
images
images
images
images
Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT
Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT
Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT
Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT
Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT

Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT

YongNuo
Артикул: NVF-6918

Yongnuo YN-E3-RT – беспроводной 16-ти канальный передатчик управления вспышками Speedlite для Canon от YongNuo.

Описание

Прибор поддерживает не только основной функции оригинального трансмиттера Canon ST-E3-RT, но и имеет ряд оригинальных функций, которые сделают вашу работу более продуктивной.

Работа трансмитера основана на дуплексном 2,4 ГГц радио-контроллер с полной поддержкой Canon ST-E3-RT/600EX-RT, поэтому прямая видимость объектов не требуется и вести съемку удобно как в помещении, так и вне его. Вы имеете возможность управления 15-ю фиксированными каналами в сочетании с 1 автоматическим каналом (поджиг всех вспышек) и без труда создадите сложный световой рисунок.

Используя более высокую частоту радиосвязи (2,4 ГГц) трансмиттер YN-E3-RT в отличие от ST-E3-RT Canon, имеет радиус действия до 100 метров.

Характеристики:

  • управление 5-ю группами – A/B/C/D/E
  • поддержка режимов – E-TTLII/M/Multi/GR
  • синхронизация – по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в режиме М), HSS
  • поддержка – ETTL Ratio, Flash Exposure Compensation, Flash Exposure Lock, Flash Exposure Bracket, Modeling Flash
  • звуковой сигнал состояния – да
  • матричный ЖК-дисплей высокой четкости – да
  • подсветка дисплея и кнопок управления – да

автоматическое сохранение настроек – да

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера