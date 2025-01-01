Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo YN-E3-RT – беспроводной 16-ти канальный передатчик управления вспышками Speedlite для Canon от YongNuo.
Прибор поддерживает не только основной функции оригинального трансмиттера Canon ST-E3-RT, но и имеет ряд оригинальных функций, которые сделают вашу работу более продуктивной.
Работа трансмитера основана на дуплексном 2,4 ГГц радио-контроллер с полной поддержкой Canon ST-E3-RT/600EX-RT, поэтому прямая видимость объектов не требуется и вести съемку удобно как в помещении, так и вне его. Вы имеете возможность управления 15-ю фиксированными каналами в сочетании с 1 автоматическим каналом (поджиг всех вспышек) и без труда создадите сложный световой рисунок.
Используя более высокую частоту радиосвязи (2,4 ГГц) трансмиттер YN-E3-RT в отличие от ST-E3-RT Canon, имеет радиус действия до 100 метров.
Характеристики:
автоматическое сохранение настроек – да
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen