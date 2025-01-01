Yongnuo беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Canon YN-E3RT

Описание

Прибор поддерживает не только основной функции оригинального трансмиттера Canon ST-E3-RT, но и имеет ряд оригинальных функций, которые сделают вашу работу более продуктивной.

Работа трансмитера основана на дуплексном 2,4 ГГц радио-контроллер с полной поддержкой Canon ST-E3-RT/600EX-RT, поэтому прямая видимость объектов не требуется и вести съемку удобно как в помещении, так и вне его. Вы имеете возможность управления 15-ю фиксированными каналами в сочетании с 1 автоматическим каналом (поджиг всех вспышек) и без труда создадите сложный световой рисунок.

Используя более высокую частоту радиосвязи (2,4 ГГц) трансмиттер YN-E3-RT в отличие от ST-E3-RT Canon, имеет радиус действия до 100 метров.

Характеристики:

управление 5-ю группами – A/B/C/D/E

поддержка режимов – E-TTLII/M/Multi/GR

синхронизация – по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в режиме М), HSS

поддержка – ETTL Ratio, Flash Exposure Compensation, Flash Exposure Lock, Flash Exposure Bracket, Modeling Flash

звуковой сигнал состояния – да

матричный ЖК-дисплей высокой четкости – да

подсветка дисплея и кнопок управления – да

автоматическое сохранение настроек – да