Lumifor LRT-4DCKIT-CUH радиосинхронизатор для Canon с 2 приемниками

Lumifor LRT-4DCKIT-CUH радиосинхронизатор для Canon с 2 приемниками

Lumifor
Артикул: NVF-5329

Lumifor LRT-4DCKIT-CUH – четырех канальный радиосинхронизатор для Canon с двумя приемниками, для синхронизации фотокамер Canon c накамерными вспышками Canon и студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. 

Описание

Применение радиосинхронизатора значительно упрощает работу в фотостудии. Четырех канальные модели наиболее востребованы в виду невысокой стоимости. Наряду с этим они имеют полноценный  функционал для домашней и небольшой профессиональной студии. Все что вам нужно – установить приемник на один студийный осветитель, и остальные будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник. В данном случае мы предлагаем комплекты синхронизаторов с 2-мя приемниками. Связь осуществляется на частоте 433,075 МГц.

