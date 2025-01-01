Lumifor LRT-4DCKIT-CUH радиосинхронизатор для Canon с 2 приемниками

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-4DCKIT-CUH – четырех канальный радиосинхронизатор для Canon с двумя приемниками, для синхронизации фотокамер Canon c накамерными вспышками Canon и студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм.
Применение радиосинхронизатора значительно упрощает работу в фотостудии. Четырех канальные модели наиболее востребованы в виду невысокой стоимости. Наряду с этим они имеют полноценный функционал для домашней и небольшой профессиональной студии. Все что вам нужно – установить приемник на один студийный осветитель, и остальные будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник. В данном случае мы предлагаем комплекты синхронизаторов с 2-мя приемниками. Связь осуществляется на частоте 433,075 МГц.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов