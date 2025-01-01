Lumifor LRT-4DCKIT-CUH радиосинхронизатор для Canon с 2 приемниками

Описание

Применение радиосинхронизатора значительно упрощает работу в фотостудии. Четырех канальные модели наиболее востребованы в виду невысокой стоимости. Наряду с этим они имеют полноценный функционал для домашней и небольшой профессиональной студии. Все что вам нужно – установить приемник на один студийный осветитель, и остальные будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник. В данном случае мы предлагаем комплекты синхронизаторов с 2-мя приемниками. Связь осуществляется на частоте 433,075 МГц.