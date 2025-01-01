Falcon Eyes SR-CA kit отражатель с рассеивателем и сотовой насадкой для накамерной вспышки

Москва
Falcon Eyes SR-CA kit – набор аксессуаров для создания необходимого светотеневого рисунка. Используется со всеми типами накамерных вспышек. Все принадлежности легко и быстро крепятся с помощью липучек.
В комплект входит рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, рабочий размер 180x150 мм. Рефлектор применяется, как самостоятельно для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с пластиковым рассеивателем (для смягчения и создания равномерной плотности светового пучка) или с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света).
Рефлектор и насадки изготовлены из пластика. В комплекте – складной колпачок-рассеиватель, основной рассеиватель.
