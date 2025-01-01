Falcon Eyes SR-CA kit отражатель с рассеивателем и сотовой насадкой для накамерной вспышки

Описание

В комплект входит рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, рабочий размер 180x150 мм. Рефлектор применяется, как самостоятельно для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с пластиковым рассеивателем (для смягчения и создания равномерной плотности светового пучка) или с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света).

Рефлектор и насадки изготовлены из пластика. В комплекте – складной колпачок-рассеиватель, основной рассеиватель.

Характеристики: