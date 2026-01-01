MagMod Professional Flash Kit отражатели с насадками

В основе набора лежат две насадки: купольная MagSphere создает широкий всенаправленный поток заполняющего света, который также можно превратить в мягкий направленный луч, если использовать встроенный зум вспышки. Эффект можно дополнительно усилить с помощью сотовой решетки MagGrid. В такой комбинации MagSphere превращается с точечный источник, который хорошо подходит для подсветки отдельных деталей: например, для задней подсветки волос.

MagBounce по работе можно сравнить с отражающим зонтом. При соблюдении некоторого расстояния (около 2-3 метров) этот отражатель собирает свет от вспышки в широкий поток, который отлично подойдет для портретов в полный рост, групповых портретов, а также для подсветки заднего плана. При этом MagBounce гораздо меньше зонта или софтбокса, значительно кофмортнее для работы при съемке мероприятий. MagBounce может устанавливаться как в обычном положении, так и поперек вспышки, что пригодится при съемке с портретной ориентацией камеры (если вспышка установлена в башмак).

Обе насадки, MagSphere и MagBounce, выполнены из цельных кусков белого силикона. В отличие от пластика, их невозможно сломать при ударе. Более того, они сами смогут защитить вспышку, если она вдруг упадет вниз головой. Обе насадки используют магнитные крепления: на вспышку необходимо предварительно установить держатель MagGrip, который совместим с абсолютным большинством накамерных вспышек, таких как Canon 600EX, Nikon SB-5000. Более того, MagGrip надевается даже на популярную Godox AD200.

Сотовая решетка MagGrid ограничивает угол рассеивания до 40°. 2 насадки, установленные друг на друга, дают угол 20°, а три – 15°.

Магнитный держатель для фильтров использует фирменные фильтры MacGel из поликарбоната, намного более долговечные и надежные в работе по сравнению с тонкими желатиновыми фильтрами.

В комплект Creative Gel Set входит 8 фильтров всех цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, бирюзовый (Teal), фиолетовый и маджента.

Благодаря магнитным креплениям, все насадки легко комбинируются: к примеру, вы можете поставить держатель светофильтров, поверх него решетку, а поверх нее рассеиватель, что даст узкий окрашенный пучок света с плавным затуханием к краям.