Sony HVL-F60RM2 фотовспышка
Sony
Артикул: MTG-1611

Sony HVL-F60RM2 фотовспышка. 

Надежная вспышка высокой мощности (GN60) обеспечивает непревзойденный уровень работы с камерой, который может предложить только Sony, а также высокую скорость серийной съемки и синхронизацию при выдержках до 1/400 сек. Интуитивно понятный интерфейс камеры, система Quick Shift Bounce и беспроводная радиосвязь обеспечивают точность управления и универсальность.

Описание

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F60RM2 поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 240 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания: 1,7 секунды).  Внешний адаптер для аккумулятора FA-EBA1 позволяет сократить время повторного срабатывания до 0,6 секунды.

При использовании совместимой камеры HVL-F60RM2 обеспечивает серийную съемку до 200 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.

Металлический башмак с прочной боковой рамкой значительно повышает прочность и долговечность мультиинтерфейсного разъема и его электрических контактов. Пылевлагозащищенная конструкция обеспечивает высокую надежность в условиях вне помещения. Уплотнение башмака позволяет добиться еще большей пыле- и влагозащищенности в некоторых корпусах серии α.

Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м. Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. Управление группой вспышек (до 15) и (или) приемниками в 5 группах: HVL-F60RM2 может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.

Характеристики:

  • Ведущее число (м, ISO 100): 60
  • Режимы работы вспышки: P-TTL (авто), ручной, мульти (стробоскоп), высокоскоростная синхронизация (HSS)
  • Коррекция вспышки: есть
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/256 с шагом 1/3 ступени
  • Поворот головки: вниз на 8°, вверх на 150°, в стороны на 90°
  • Зум головки: 20 - 200 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
  • Беспроводное управление, ведомый режим: радио: 14 каналов, 3 или 5 групп, до 15 вспышек, на дистанции до 30 м
  • Беспроводное управление, ведущий режим: радио: 14 каналов, 3 или 5 групп, до 15 вспышек, на дистанции до 30 м
  • Длительность импульса (с): 2.8 мс (прибл. 1/350 с) при мощности 1/1, в ручном режиме
  • Время полной перезарядки, min (с): 1.7 с (0.6 с при использовании внешнего батарейного блока FA-EBA1)
  • Питание: 4 элемента типоразмера АА (щелочные или никель-металлогидридные)
  • Минимальное количество срабатываний: 240 срабатываний на максимальной мощности с Ni-MH аккумуляторами
  • Внешние блоки питания: FA-EBA1
  • Дисплей: точечно-матричный дисплей с подсветкой
  • Физические характеристики
  • Вес: 439 г
  • Размеры: 143.1 х 104.6 х 78.1 мм

