Sony HVL-F60RM2 фотовспышка. 

Описание

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F60RM2 поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 240 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания: 1,7 секунды). Внешний адаптер для аккумулятора FA-EBA1 позволяет сократить время повторного срабатывания до 0,6 секунды.



При использовании совместимой камеры HVL-F60RM2 обеспечивает серийную съемку до 200 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.

Металлический башмак с прочной боковой рамкой значительно повышает прочность и долговечность мультиинтерфейсного разъема и его электрических контактов. Пылевлагозащищенная конструкция обеспечивает высокую надежность в условиях вне помещения. Уплотнение башмака позволяет добиться еще большей пыле- и влагозащищенности в некоторых корпусах серии α.



Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м. Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. Управление группой вспышек (до 15) и (или) приемниками в 5 группах: HVL-F60RM2 может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.



Характеристики: