Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка
Sony HVL-F46RM фотовспышка

Sony HVL-F46RM фотовспышка

Sony
Артикул: MTG-1610

Sony HVL-F46RM фотовспышка. 

Компактная вспышка высокой мощности (в.ч. 46) обеспечивает непревзойденный уровень работы с камерой, который может предложить только Sony, а также высокую скорость серийной съемки и синхронизацию при выдержках до 1/400 сек. Высокая надежность, удобная работа с камерой, гибкая регулировка угла отражения и беспроводная радиосвязь обеспечивают точность управления и универсальность.

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F46RM поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Угол освещения вспышки автоматически регулируется в соответствии с фокусным расстоянием используемого объектива в диапазоне 24–105 мм. Распределение света также регулируется для оптимального освещения при съемке в полнокадровом режиме или APS-C.

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 320 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания при максимальной мощности: 2.0 секунды).

При использовании совместимой камеры HVL-F46RM обеспечивает серийную съемку до 60 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.

Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м.  Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. HVL-F46RM может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.

Характеристики:

  • Ведущее число (м, ISO 100): 46
  • Режимы работы вспышки: P-TTL (авто), ручной, мульти (стробоскоп), высокоскоростная синхронизация (HSS)
  • Коррекция вспышки: есть
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/256 с шагом 1/3 ступени
  • Поворот головки: вниз на 8°, вверх на 150°, в стороны на 180°
  • Зум головки: 24-105 мм, авто или ручной + встроенный рассеиватель 15 мм
  • Беспроводное управление, ведомый режим: радио: 14 каналов, 3 или 5 групп, до 15 вспышек, на дистанции до 30 м
  • Длительность импульса (с): 1.7 мс (прибл. 1/600 с, при мощности 1/1, в ручном режиме)
  • Время полной перезарядки, min (с): 2 с
  • Питание: 4 элемента типоразмера АА (щелочные или никель-металлогидридные)
  • Минимальное количество срабатываний: около 320 срабатываний на максимальной мощности с Ni-MH аккумуляторами
  • Дисплей: точечно-матричный дисплей с подсветкой
  • Физические характеристики
  • Вес: 308 г (без элементов питания)
  • Размеры: 114.7 х 88.9 х 69.4 мм.

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Нина Свиридова
Нина Свиридова
