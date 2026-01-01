Sony HVL-F46RM фотовспышка. 

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F46RM поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Угол освещения вспышки автоматически регулируется в соответствии с фокусным расстоянием используемого объектива в диапазоне 24–105 мм. Распределение света также регулируется для оптимального освещения при съемке в полнокадровом режиме или APS-C.

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 320 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания при максимальной мощности: 2.0 секунды).

При использовании совместимой камеры HVL-F46RM обеспечивает серийную съемку до 60 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.

Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м. Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. HVL-F46RM может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.



