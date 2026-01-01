Sony HVL-F20M фотовспышка
Sony
Артикул: MTG-1608

Sony HVL-F20M фотовспышка. 

Вспышка Sony HVL-F20M – это внешний аксессуар для камеры F20M. Модель обладает большими яркостью и мощностью, чем встроенная, поэтому дает возможность работать на значительном расстоянии от объекта. Она может синхронизироваться и с другими подобными устройствами.

Описание

Для того чтобы создать эффекты bounce, достаточно изменить угол наклона вспышки. Это позволит делать действительно профессиональные фотоснимки с естественным освещением.
Теперь можно управлять другими вспышками одним устройством. Это позволит создавать самые разнообразные эффекты.
Простая подготовка к работе. Для того чтобы начать работу, нужно просто поднять лампу вспышки, а прикрепляется модель при помощи мультиинтерфейсного разъема.
Благодаря ведущему числу GN20 можно работать на очень большом расстоянии от объекта. При этом съемка будет качественной и высокопроизводительной, без слабо освещенных областей и размытости.

Характеристики:

  • Ведущее число  20
  • Совместимые камеры  Sony
  • Минимальное время перезарядки, с  0.1
  • Максимальное время перезарядки, с  4
  • Поворотная головка  Есть
  • Угол поворота вверх, градусов  60
  • Поддержка режимов  P-TTL, ADI-TTL
  • Синхронизация по задней шторке затвора  Есть
  • Синхронизация с другими вспышками  режим ведущей вспышки
  • Тип элементов питания  AAA
  • Количество элементов питания  2
  • Размер  62 мм х 114 мм х 24 мм 
  • Вес, г  105

