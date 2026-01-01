Sigma EF 630 EO-TTL2 вспышка для CANON
Sigma
Артикул: DAN-1471

Накамерная TTL вспышка Sigma EF 630 EO-TTL2 для фотоаппаратов системы Canon.

Модель рассчитана на использование в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии при съемке ростовых портретов, предметной и других видов. Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Подвижные элементы плотно подогнаны.

Описание

Вспышка поддерживает режим TTL, синхронизацию по задней шторке, высокоскоростную синхронизацию и беспроводное управление, а ее голова может автоматически зуммироваться. Зум охватывает положения, соответствующие фокусным расстояниям объектива 24-200 мм.

Конструкцией головы предусмотрен поворот вверх на угол до 90 градусов, наклон вниз на 7 градусов и поворот влево или вправо на угол до 180 градусов.

В ручном режиме мощность импульса можно уменьшать до 1/128 полной мощности. Есть функция моделирующего света и функция автоматического выключения питания, если вспышкой не пользуются некоторое время.

Устройство оснащено матричным жидкокристаллическим дисплеем, встроенным широкоугольным рассеивателем и лампой подсветки автофокуса.

Характеристики:

  • ведущее число - 63 (ISO100, 200 мм)
  • совместимые камеры - Canon EOS, PowerShot G
  • крепление - башмак
  • время перезарядки, с – 1,8-3
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная голова - есть
  • автоматический zoom - есть
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения, мм - 24-200
  • поддержка режимов - E-TTL, E-TTL II
  • пилотный свет - есть
  • подсветка автофокуса - есть
  • питание - 4xAA
  • вес, г - 490

Видео

Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
