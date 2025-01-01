Sigma EF 610 DG SUPER NA-ITTL вспышка для Nikon

Описание

Ручной режим позволяет менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей.

Модель может эффективно использоваться для творческой съемки, в т.ч. в профессиональной работе, благодаря функциям: моделирующий свет, стробоскопический режим, беспроводной режим TTL, скоростная синхронизация, синхронизация по задней шторке, ручной режим, позволяющий фотографу регулировать мощность вспышки в пределах восьми ступеней.

Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов. В режиме энергосбережения (Auto power-Off) вспышка автоматически отключает ЖК-дисплей, чтобы продлить время работы от одного комплекта батарей. О полной зарядке вспышка сообщает специальным индикатором готовности к работе.

Технические характеристики:

тип продукта – TTL-управляемая электронная фотовспышка

экспокоррекция – есть

дисплей – есть, с подсветкой

вращение головки: в вертикальной плоскости (вверх, град. – 0/60/75/90; вниз, град. – 0/7) в горизонтальной плоскости (направо, град. – 0/60/75/90; влево, град. – 0/60/75/90/120/150/180)

