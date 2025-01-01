Sigma EF 610 DG SUPER NA-ITTL вспышка для Nikon

Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.
Sigma EF 610 DG SUPER NA-ITTL – электронная многофункциональная накамерная вспышка полностью совместима с фотоаппаратами системы Nikon. Обеспечивает большую мощность импульса (ведущее число 61). Полностью автоматическая, с TTL-управлением экспозиции вспышка оснащена функцией автоматического зуммирования при изменении фокусных расстояний от 24 мм до 105 мм. Наличие в комплекте встроенного диффузора позволяет использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием до 17 мм. Вспышка имеет ЖК-дисплей и может дистанционно применяться как управляющая, так и ведомая при использовании нескольких вспышек.
Ручной режим позволяет менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволит сэкономить заряд батарей.
Модель может эффективно использоваться для творческой съемки, в т.ч. в профессиональной работе, благодаря функциям: моделирующий свет, стробоскопический режим, беспроводной режим TTL, скоростная синхронизация, синхронизация по задней шторке, ручной режим, позволяющий фотографу регулировать мощность вспышки в пределах восьми ступеней.
Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов. В режиме энергосбережения (Auto power-Off) вспышка автоматически отключает ЖК-дисплей, чтобы продлить время работы от одного комплекта батарей. О полной зарядке вспышка сообщает специальным индикатором готовности к работе.
Технические характеристики:
PocketWizard Кабель E-TTL PW Nikon N90M ACC-ND(D700)/N90M-ACC-ND – кабель для дистанционного запуска камеры. Служит для подключения радиосинхронизаторов PocketWizard к дистанционно запускаемым камерам с 10-контактным разъемом электронного тросика Nikon.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
