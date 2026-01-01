Nissin i60A вспышка для фотокамер Olympus/Panasonic ( i60A FT)

Вспышка в режиме TTL поддерживает основные функции: высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке и медленная синхронизация.

Высокоскоростная синхронизация при выдержках до 1/8000 с.

Цветовая температура 5600 К.

Функция устранения эффекта красных глаз.

Длительность импульса 1/800-1/20000 сек.

Подсветка автофокуса.

Компенсация экспозиции от -2 до +2 ступеней с шагом в 1/3 ступени.

Голова вспышки имеет дополнительные регулировки. Поднимается вверх на угол до 90 градусов. Имеет возможность поворачиваться влево и вправо на угол 180 градусов.

Автоматическая установка положения рефлектора в зависимости от фокусного расстояния объектива. Также предусмотрен мануальный режим установки.

Два мощных светодиода позволяют проводить качественную видеосъемку. Предусмотрена регулировка яркости светодиодов. Светодиоды закрыты матовыми диффузорами для более мягкого света.

Быстрое время перезарядки 0,1-5,5 секунды.

Элемент питания – 4 батарейки тип АА. Приблизительно время работы без подзарядки 200-1500 вспышек в зависимости от мощности импульса и используемых аккумуляторов. Имеется разъем для подключения внешнего источника питания.

Информативная панель управления с доступом ко всем функциям вспышки. Цветной ЖК дисплей. Дополнительные кнопки управления и 2 диска.