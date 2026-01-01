Nissin i60A вспышка для фотокамер Nikon ( i60A Nikon)
Nissin
Артикул: DAN-1969

Nissin i60A вспышка для фотокамер Nikon.

Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм – 60 м. Диапазон зуммирования 24-200 мм. Поддержка режима TTL. Возможность съемки видео.

Описание

Вспышка в режиме TTL поддерживает основные функции: высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке и медленная синхронизация.

Высокоскоростная синхронизация при выдержках до 1/8000 с.

Цветовая температура 5600 К.

Функция устранения эффекта красных глаз.

Длительность импульса 1/800-1/20000 сек.

Подсветка автофокуса.

Компенсация экспозиции от -2 до +2 ступеней с шагом в 1/3 ступени.

Голова вспышки имеет дополнительные регулировки. Поднимается вверх на угол до 90 градусов. Имеет возможность поворачиваться влево и вправо на угол 180 градусов.

Автоматическая установка положения рефлектора в зависимости от фокусного расстояния объектива. Также предусмотрен мануальный режим установки.

Два мощных светодиода позволяют проводить качественную видеосъемку. Предусмотрена регулировка яркости светодиодов. Светодиоды закрыты матовыми диффузорами для более мягкого света.

Быстрое время перезарядки 0,1-5,5 секунды.

Элемент питания – 4 батарейки тип АА. Приблизительно время работы без подзарядки 200-1500 вспышек в зависимости от мощности импульса и используемых аккумуляторов. Имеется разъем для подключения внешнего источника питания.

Информативная панель управления с доступом ко всем функциям вспышки. Цветной ЖК дисплей. Дополнительные кнопки управления и 2 диска.

Комплектация

  • Вспышка - 1 шт.
  • Подставка - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера