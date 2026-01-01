Nissin i400 вспышка для фотокамер Fuji.

В режиме TTL поддерживает основные функции: высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке и медленная синхронизация.

Цветовая температура 5600 К.

Функция устранения эффекта красных глаз.

Длительность импульса 1/800-1/20000 сек.

Подсветка автофокуса.

Компенсация экспозиции от -2 до +2 ступеней с шагом в 1/2 ступени.

Диапазон управления мощностью 1/1-1/256

Голова вспышки имеет дополнительные регулировки установки. Поднимается вверх на угол до 90 градусов. Имеет возможность поворачиваться влево и вправо на угол 180 градусов.

Быстрое время зарядки 0,1-4 секунды.

Элемент питания – 4 аккумулятора тип АА. Приблизительно время работы без подзарядки 200-1700 вспышек в зависимости от мощности импульса и используемых аккумуляторов.