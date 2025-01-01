Metz 64 AF-1 вспышка для камер Nikon

Вспышка Metz 64AF-1 оснащена новым цифровым вращающимся дисплеем управления с функцией подсветки. Моторизованная головка отклоняется по горизонтали на 300 град. и по вертикали от -9 до +90 град. и охватывает диапазон фокусных расстояний объективов 24-200 мм, а при использовании широкоугольного рассеивателя до 12 мм. Вспышка имеет автоматический и ручные режимы, поддерживает беспроводное управление как ведомая, и как ведущая. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию, а также синхронизацию по первой и второй шторке. Имеется и разъем синхронизации. Наличие USB-порта дает возможность бесплатного обновления встроенного ПО.
Технические характеристики:
- тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
- вращение головки – по вертикали -9 - +90 град., по горизонтали 300 град.
- ведущее число – 64 (для ISO 100 и 200 мм)
- режим TTL – i-TTL, i-TTL BL Auto, Manual
- угол рассеивания света – 24 (12) –200 мм
- ручная регулировка мощности – от 1/1 до 1/256 с шагом 1/3 ступени
- время перезарядки, сек – 0,1 – 4,4 сек
- длительность вспышки – 1/180 до 1/18000 сек
- компенсация экспозиции – -3 EV +3 EV с шагом 1/3 EV
- автоматическое отключение – есть
- FP-синхронизация – есть
- синхронизация по задней шторке затвора – есть
- беспроводные каналы связи – 4 канала
- количество беспроводных групп – 3
- питание – четыре батареи типа АА
- размеры, мм – 79х147х112
- вес, г – 895
- цветовая температура, К – 5500