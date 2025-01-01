Metz 64 AF-1 вспышка для камер Nikon

Описание

Вспышка Metz 64AF-1 оснащена новым цифровым вращающимся дисплеем управления с функцией подсветки. Моторизованная головка отклоняется по горизонтали на 300 град. и по вертикали от -9 до +90 град. и охватывает диапазон фокусных расстояний объективов 24-200 мм, а при использовании широкоугольного рассеивателя до 12 мм. Вспышка имеет автоматический и ручные режимы, поддерживает беспроводное управление как ведомая, и как ведущая. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию, а также синхронизацию по первой и второй шторке. Имеется и разъем синхронизации. Наличие USB-порта дает возможность бесплатного обновления встроенного ПО.

Технические характеристики: