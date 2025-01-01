images
Metz 44AF-1 вспышка для камер Sony

Metz
Артикул: OLE-0112

Metz 44AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от ведущего немецкого производителя. Ведущее число 44 (для ISO 100). Изящный дизайн сочетает в себе компактность и мощность. Идеальное решение, как для фотографов-любителей, так и для опытных пользователей, которые понимают цену выгодного предложения.

Описание

Модель Metz 44 AF-1 проста и надежна в использовании. Высокое ведущее число позволит эффективно использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение головки в стороны (на 300 град.) и вверх (на 90 град.) даст безграничные возможности для творческих решений.

На задней панели расположена интуитивно понятная панель управления, справиться с которой сможет и неопытный новичок. Трансфокатор освещения работает в диапазоне 24-105 мм, а наличие полноповоротного отражателя с выдвижной отражательной пластиной и встроенная широкоугольная линза позволят использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм.

Вспышка поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме, может работать как ведущей, так и ведомой в беспроводном режиме, поддерживает синхронизацию по первой и второй шторке, ручной ввод поправки экспозиции. Возможна ручная регулировка мощности вспышки по 4 ступеням. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
  • ведущее число – 44 (для ISO 100, максимальный)
  • режим TTL – ADI-TTL, Auto, Manual
  • угол рассеивания света – 28-105 мм
  • подсветка автофокуса – есть
  • время перезарядки, сек – 0,1-3 с
  • длительность вспышки, сек – 1/125-1/15000
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – 450
  • питание – четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 73x128x105
  • вес, г – 320
  • цветовая температура, К – 5500

Комплектация

   

