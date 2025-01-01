Metz 44AF-1 вспышка для камер Canon

Модель Metz 44 AF-1 проста и надежна в использовании. Высокое ведущее число позволит эффективно использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение головки в стороны (на 300 град.) и вверх (на 90 град.) даст безграничные возможности для творческих решений.
На задней панели расположена интуитивно понятная панель управления, справиться с которой сможет и неопытный новичок. Трансфокатор освещения работает в диапазоне 24-105 мм, а наличие полноповоротного отражателя с выдвижной отражательной пластиной и встроенная широкоугольная линза позволят использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм.
Вспышка поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме, может работать как ведущей, так и ведомой в беспроводном режиме, поддерживает синхронизацию по первой и второй шторке, ручной ввод поправки экспозиции. Возможна ручная регулировка мощности вспышки по 4 ступеням. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.
Технические характеристики вспышки:
- тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
- вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
- ведущее число – 44 (для ISO 100, максимальный)
- режим TTL – TTL, E-TTL, E-TTL II
- угол рассеивания света – 28-105 мм
- подсветка автофокуса – есть
- время перезарядки, сек – 0,1-3 сек
- длительность вспышки, сек – 1/125 - 1/15000
- число срабатываний от одного комплекта батарей – 450
- питание – четыре батареи типа АА
- размеры, мм – 73x128x105
- вес, г – 320
- цветовая температура, К – 5500