Metz 44AF-1 вспышка для камер Canon

Metz 44AF-1 вспышка для камер Canon

Metz
Артикул: OLE-0108

Metz 44AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Canon от ведущего немецкого производителя. Ведущее число 44 (для ISO 100). Изящный дизайн сочетает в себе компактность и мощность. Идеальное решение, как для фотографов-любителей, так и для опытных пользователей, которые понимают цену выгодного предложения.

Модель Metz 44 AF-1 проста и надежна в использовании. Высокое ведущее число позволит эффективно использовать вспышку в самых непредсказуемых условиях освещения. Вращение головки в стороны (на 300 град.) и вверх (на 90 град.) даст безграничные возможности для творческих решений.

На задней панели расположена интуитивно понятная панель управления, справиться с которой сможет и неопытный новичок. Трансфокатор освещения работает в диапазоне 24-105 мм, а наличие полноповоротного отражателя с выдвижной отражательной пластиной и встроенная широкоугольная линза позволят использовать объективы с фокусным расстоянием до 12 мм.

Вспышка поддерживает TTL-управление в автоматическом режиме, может работать как ведущей, так и ведомой в беспроводном режиме, поддерживает синхронизацию по первой и второй шторке, ручной ввод поправки экспозиции. Возможна ручная регулировка мощности вспышки по 4 ступеням. Достоинством модели является наличие у нее встроенного USB-порта для обновлений прошивки через непосредственное подключение к компьютеру.

Технические характеристики вспышки:

  • тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали 90 град., по горизонтали 300 град.
  • ведущее число – 44 (для ISO 100, максимальный)
  • режим TTL – TTL, E-TTL, E-TTL II
  • угол рассеивания света – 28-105 мм
  • подсветка автофокуса – есть
  • время перезарядки, сек – 0,1-3 сек
  • длительность вспышки, сек – 1/125 - 1/15000
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – 450
  • питание – четыре батареи типа АА
  • размеры, мм – 73x128x105
  • вес, г – 320
  • цветовая температура, К – 5500

Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
В корзину

