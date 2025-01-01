images
Metz 24AF-1 вспышка для систем Olympus и Panasonic

Metz 24AF-1 вспышка для систем Olympus и Panasonic

Metz
Артикул: OLE-0104

Metz 24AF-1 – компактная внешняя вспышка для систем Olympus и Panasonic от немецкого производителя. Ведущее число 24 (для ISO 100). Имеет небольшие размеры, обладает прекрасными характеристиками, проста и удобна в использовании, что делает ее незаменимой помощницей для начинающих фотографов и любителей путешествий.

Описание

Поворотная головка в вертикальной плоскости на угол до 90 град.  позволяет получить различные эффекты изображения. Поддерживает TTL-управление, синхронизируется по первой и второй шторке. На задней панели есть светодиодные индикаторы, которые сообщат о готовности к работе вспышки и уровне экспозиции.

Технические характеристики вспышки:

  • ​тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
  • вращение головки – по вертикали 90 град.
  • ведущее число – 24 (для ISO 100, максимальный)
  • режим TTL – Four Thirds TTL, Auto, Manual
  • подсветка автофокуса – встроенная
  • время перезарядки, сек – 0,3 – 8 с (в зависимости от источника энергии и мощности вспышки)
  • питание –  2 батареи типа АА
  • размеры, мм – 65x98х54
  • вес, г – 140
  • цветовая температура, К – 5600

 

 

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
В корзину

Видео

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера