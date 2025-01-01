Metz 24AF-1 вспышка для систем Olympus и Panasonic

Поворотная головка в вертикальной плоскости на угол до 90 град. позволяет получить различные эффекты изображения. Поддерживает TTL-управление, синхронизируется по первой и второй шторке. На задней панели есть светодиодные индикаторы, которые сообщат о готовности к работе вспышки и уровне экспозиции.
Технические характеристики вспышки:
- тип продукта – TTL-управляемая фотовспышка
- вращение головки – по вертикали 90 град.
- ведущее число – 24 (для ISO 100, максимальный)
- режим TTL – Four Thirds TTL, Auto, Manual
- подсветка автофокуса – встроенная
- время перезарядки, сек – 0,3 – 8 с (в зависимости от источника энергии и мощности вспышки)
- питание – 2 батареи типа АА
- размеры, мм – 65x98х54
- вес, г – 140
- цветовая температура, К – 5600