Metz 24AF-1 вспышка для систем Olympus и Panasonic

Описание

Поворотная головка в вертикальной плоскости на угол до 90 град. позволяет получить различные эффекты изображения. Поддерживает TTL-управление, синхронизируется по первой и второй шторке. На задней панели есть светодиодные индикаторы, которые сообщат о готовности к работе вспышки и уровне экспозиции.

Технические характеристики вспышки: