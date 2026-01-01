Godox V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon
Godox
Артикул: DAN-1704

Вспышка E-TTL для Canon Godox V860IIC Kit со встроенным радиосинхронизатором в Slave/Master и высокоскоростной синхронизацией.

Так же как и вся последняя серия вспышек Godox, данная вспышка имеет встроенный радиосинхронизатор работающий на частоте 2,4 Ghz, уникальную систему радиосинхронизации Godox X1 и функционал TTL-вспышки. Может использоваться ведущей или ведомой, как на камере так и удаленно от нее, умеет работать в режиме ETTL и предоставляет 5 удаленных групп. Так же, как и во вспышках Godox ТТ685, в V860II доступен режим HSS.

Описание

Вспышка поддерживает функции многократной импульсной вспышки, а также автоматическое и ручное масштабирование с охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTLII упростит вашу съемку, поможет оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях.

Вспышка имеет стабильную цветовую температуру, удобные ЖК-дисплей и панель управления.

Установка уровней мощности 1/1 и 1/2 для высокоскоростной вспышки невозможна. Высокоскоростная вспышка может работать в режиме bulb фотокамеры. Если количество вспышек отображается в виде "--", съемка будет продолжаться до закрытия затвора или исчерпания батарей. 

Характеристики:

  • ведущее число (ISO 100) - 58
  • угол свечения - от 24 до 105 мм (14 мм с широкоугольной панелью)
  • время полной зарядки, с - до 1,5
  • регулировка мощности - от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
  • длительность вспышки - от 1/300 до 1/20000
  • режимы вспышки - I-TTL, Multi (стробоскоп), М (ручной)
  • цветовая температура, К - 5600 ±200
  • угол вертикального поворота, град. - 7–90
  • угол горизонтального поворота, град. - 0–360
  • широкоугольный рассеиватель - встроенный
  • светосинхронизатор - встроенный
  • электропитание - 11,1V/2000 mAh Li-ion 
  • вес, г - 540
  • размеры, мм - 190x76x64

