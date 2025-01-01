images
Falcon Eyes SB-33CA шестиугольный софтбокс для накамерной вспышки

Falcon Eyes SB-33CA шестиугольный софтбокс для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-478

Falcon Eyes SB-33CA – компактный софтбокс предназначен для работы с накамерными вспышками. Имеет серебряную отражающую поверхность диаметром 33 см. Прикрепляется на рефлектор с помощью ремешка на липучке.

Описание

Софтбокс используют для рассеивания светового потока и формирования мягких теней. Falcon Eyes SB-33CA подойдет для любой накамерной вспышки (универсальный адаптер для вспышки в комплекте). Конструкция быстро собирается, в разложенном виде занимает мало места. Изготовлен из пластика.

 

Комплектация

  • Внутренний диффузор.
  • Внешний диффузор.
  • Серебристый отражатель.
  • Резиновое кольцо.
  • Застежка-липучка.
  • Адаптер.

Полезные ссылки:

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

