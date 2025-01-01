Falcon Eyes SB-33CA шестиугольный софтбокс для накамерной вспышки

Описание

Софтбокс используют для рассеивания светового потока и формирования мягких теней. Falcon Eyes SB-33CA подойдет для любой накамерной вспышки (универсальный адаптер для вспышки в комплекте). Конструкция быстро собирается, в разложенном виде занимает мало места. Изготовлен из пластика.