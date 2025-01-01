images
Lastolite LS2650 Beautybox софтбокс 38х38

Lastolite LS2650 Beautybox софтбокс 38х38

Lastolite
Артикул: NVF-5053

Lastolite LS2650 Beautybox – специально разработанный софтбокс, совместимый с Lastolite Strobo. Позволяет получить мягкий направленный свет и идеально подходит для портретной съемки. Размер, см – 38х38.

Характеристики:

  • потеря света – 2f
  • ткань – рипстоп
  • вес, г – 600 

Ошибка

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
