Lastolite LS2650 Beautybox софтбокс 38х38

Временно нет в наличии

Lastolite LS2650 Beautybox – специально разработанный софтбокс, совместимый с Lastolite Strobo. Позволяет получить мягкий направленный свет и идеально подходит для портретной съемки. Размер, см – 38х38.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter