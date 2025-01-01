Lastolite LS2431 Ezybox Speed-Lite софтбокс 22х22 см и аксессуары для Nikon

Артикул: OLE-0529

Lastolite LS2431 Ezybox Speed-Lite для системы Nikon – состоит из софтбокса размером 22х22 см, ручки со втулкой и холодным башмаком и метрового кабеля для подключения фотовспышки. Софтбокс имеет съемный внутренний и внешний диффузионный слой. Весь комплект упакован в удобный чехол для хранения и переноски.